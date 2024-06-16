İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayvalık'ta 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında kaçak yapıların yıkımına başlandı
Güncel

Ayvalık'ta 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sahillere erişimin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında Balıkesir Ayvalık'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 17:01 - Güncelleme:
Ayvalık'ta 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında kaçak yapıların yıkımına başlandı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit verilmediği vurgulandı.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin başlattığı "Denizler Halkındır" projesi çerçevesinde, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ekipler, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı." bilgisi paylaşıldı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alandaki izinsiz yapının yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı, Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.