7 Eylül 2025 Pazar
  Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi öldü
Güncel

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

7 Eylül 2025 Pazar 13:37
Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi öldü
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

