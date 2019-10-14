24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9031
  • 6,5136
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı´na katılan komandolardan Türk milletine mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

MHP’de Erdoğan’a destek genelgesi

MHP’de Erdoğan’a destek genelgesi

"Türkiye zenginleşiyor ve bu bizim için önemli"

'Türkiye zenginleşiyor ve bu bizim için önemli'

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

'Devletimiz PKK’nın kökünü kazıyacak'

'Devletimiz PKK’nın kökünü kazıyacak'

RoboCop suçla ilk mücadelesinde başarısız oldu

RoboCop suçla ilk mücadelesinde başarısız oldu

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de

Lösemiyken anne oldu, ikinci kez hastalığı yendi

Lösemiyken anne oldu, ikinci kez hastalığı yendi
 

POPÜLER HABERLER

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı, M-4 karayolu kontrol altına alındı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı, M-4 karayolu kontrol altına alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA