32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7412
  • 6,5373
  • 259.316
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayvalık’ta yangın ahşap çay ocağını küle döndürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, saat 24.00 sıralarında çıkan yangında bir ahşap çay ocağı küle döndü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın sevilen simalarından Hüsnü Buget ile ailesinin işlettiği Devlet Hastanesi önündeki ormanlık alanda bulunan çay ocağında yangın çıktı. Kundaklama olabileceği üzerinde durulan yangında, ahşap çay ocağı tamamen yanıp küle dönerken, çay ocağının yanında bulunan birkaç çam ağacı da alevlerden zarar gördü.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yangını duyar duymaz olay yerine koşarken, yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 3 arazöz, 1 tanker ve 8 personelle müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının büyüdüğü sırada, çay ocağının yakınındaki kendisine ait kasalı motosiklette uyuduğunu ifade eden çay ocağının sahibi Hüsnü Buget, “Yangının çıkardığı gürültüyle uyandım. Neye uğradığımı şaşırdım. Çay ocağının içerisinde yangın çıkaracak hiçbir olumsuz durum yoktu. İki kızım ve eşimin kıt kanaat geçimini sağladığım mekanım küle döndü. Bu bir kundaklamadır. Bir kişiden şüpheleniyorum. Bu kundaklamayı yapmışsa o yapmıştır” dedi.

Tek gelir kaynağının da yangının alevleriyle küle döndüğünü anlatan Hüsnü Buget’in çaresizliği yürekleri dağladı.
Küle dönen çay ocağının karşısında gözyaşlarına hakim olamayan talihsiz adamı Belediye Başkanı Mesut Ergin teskin etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

SP'de İstanbul istifası

SP'de İstanbul istifası

İstanbullular dikkat! FSM'de 4 şerit kapatılacak

İstanbullular dikkat! FSM'de 4 şerit kapatılacak

Boşanma piyangosu!

Boşanma piyangosu!

‘En iyi Clio’ Bursa’dan çıktı

‘En iyi Clio’ Bursa’dan çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok!

Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok!

Kuzey kutbunda melez balina keşfi

Kuzey kutbunda melez balina keşfi

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Daha 10 yaşında... En zorunu başardı

Daha 10 yaşında... En zorunu başardı

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA