İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması dosyasına, gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları girmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, gözaltındaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki konuşmada, Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade ediliyor.

Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun" dediği duyuluyor.

Ongun ile Taşkın'ın bu ses kaydının kamuoyuna yansıması üzerine İBB yönetimi, soruşturma kapsamında delil sayılabilecek İstanbulluların tüm trafik verisi ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'na (USTDA) 5 milyon dolar 'hibe' karşılığında açıldığı haberini resmi web sitesinden kaldırdı.

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