Hindistan’ın 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in özerklik statüsünü kaldırmasının ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim artarak devam etti. Azad Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik zulmünü, “Yeni bir Hitler doğuyor.” sözüyle özetledi.

TürkMedya Dijital Kıdemli Editörü Yaser Emre’nin de aralarında bulunduğu Türk medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Azad Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, “Hindistan’ın aklında ‘Büyük Hindistan’ fikri var. Orta Doğu’dan Güney Doğu Asya’ya ve Hindu-Çin’e yayılmış bir güç. Karşısında duran tek şey Pakistan. Bunun ilk adımını Cammu Keşmir’de attılar.” diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin zihin dünyasını anlatmak için bir örnek veren Başbakan Haydar Han, “Modi, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Balakota’ya yönelik düzenlenmesi planlanan hava saldırısının hava şartları nedeniyle ertelendiğini ve Modi’nin, ‘Bu aslında iyi bir şey. Çünkü Pakistan, Hindistan uçaklarının geldiğini rahatça göremeyecek.’ şeklinde tepki verdi. Sizlere Modi’nin zihin dünyasını anlatmak istiyorum.” dedi.

“MODİ BAŞBAKANKEN İKİ BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ”

Modi’nin başbakanlığı süresince iki binden fazla Müslümanın öldürüldüğünü ifade eden Haydar Han, şunları kaydetti:

“Modi, ‘Hindistan sadece Hindulara aittir, başkasına değil.’ düşüncesine sahip. 180 milyon Müslüman yaşıyor bu ülkede. Bu günlerde Assam'da 1,9 milyon Müslümanın vatansız kalma ihtimali var. Onlar için kamplar inşa ediliyor. Şimdi Keşmir vadisinde 9 milyon insan dünyadaki en büyük açık cezaevinde yaşıyor.”

“YENİ BİR HİTLER DOĞUYOR”

Hindistan Başbakanı Modi’nin planlarını sürdürmesi halinde bölgede daha büyük çatışmalar yaşanabileceğinin mesajını veren Haydar Han, “Tarihe bakacak olursak Modi’yle birlikte Güney Asya’da yeni bir Hitler doğduğunu görebilirsiniz. Hitlerin Almanya’da yaptığını Modi Güney Asya’da yapıyor. İlk hedefinde Cammu Keşmir’deki Müslümanlar var.” diye konuştu.

“8 YAŞINDAKİ ASFA, İSTİSMARA UĞRADI VE ÖLDÜRÜLDÜ”

ABD’ye, Rusya’ya ve Avrupa Parlamentosu’na Hindistan Başbakanı Modi’nin yapmak istediklerini anlattığını belirten Haydar Han, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de plajda boğulan Aylan bebeğin fotoğrafı dünyada meşhur hale geldi. 8 yaşında bir kız olan Asfa var. Hindular tarafından kaçırıldı, ilaç verildi ve 4 gün boyunca Hindu tapınağında istismara uğradı. Öldürülüp bedeni tapınağın dışına atıldı. Kimse o çocuğun Asfa olduğunu anlayamadı. O kız Aylan bebek kadar gündeme gelmedi.”

“1989’DAN BU YANA 100 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN ÖLDÜ”

Hintlilerin uyguladığı şiddet olaylarında 1989’dan bu yana 100 binden fazla Müslüman öldüğünün altını çizen Azad Keşmir Başbakanı Haydar Han, “10 bin kadın yarı dul. Kocaları yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorlar. 10 bin yetim var. 10 bin kadın Hint güçleri tarafından tecavüze uğradı. Keşmir’de isimsiz çok sayıda mezar var. 1990’larda Keşmir’in bir köyünde 18 ilâ 70 yaş arasında 40 kadına tecavüz edildi.” ifadelerini kullandı.

“DURUM İÇLER ACISI, İNSANLAR YİYECEK BULAMIYOR”

Türk basın temsilcilerine gezdirilen Cakoti’nin kendi seçim bölgesi olduğunu aktaran Haydar Han, şunları söyledi:

“Ben de bölünmüş bir ailenin üyesiyim. Benim annem Srinagar’da yaşıyor. Azad Keşmir’de helikopterle bir taziyeye giderken ateş açıldı. Şu anki durum, dünyanın en büyük açık cezaevi. Durum gerçekten içler acısı. İnsanlar yiyecek, ilaç, sağlık hizmetlerine ulaşım imkânı bulamıyor. Bugün, sokağa çıkma yasağının 45’inci günü.”

“7 YAŞINDA BİR ÇOCUK SNİPER KURŞUNU İLE BAŞINDAN VURULDU”

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Keşmirli ile tanıştığını söyleyen Haydar Han, şunları anlattı:

“Babası hasta olduğu için, yılda bir iki kere Keşmir’e ziyarete gidiyor. 5 Ağustos’tan önce gitmiş Keşmir’e ve bir hafta önce Londra’ya dönmüş. Bana, ‘Hint askerleri bizi bu onursuz hayatı yaşamaya zorluyor.’ dedi. Sınırın bu tarafında 100 bin kişi 500 metre uzakta yaşıyor. 5 kilometrelik alanda 600 bin kişi yaşıyor. Bir hastane ve bir kız okulu Hintliler tarafından vuruldu. Sivillere karşı kullanmak için İtalya’dan 500 sniper mermisi almışlar. 7 yaşında bir çocuk kafasından aldığı sniper kurşunuyla hayatını kaybetti.”

“MÜSLÜMAN DÜNYASININ HİNDİSTAN’A KARŞI DURMASINI BEKLİYORUZ”

Yaşananlar karşısında tüm Müslüman dünyasından Hindistan’ın yaptıklarına karşı durmalarını istediklerini ifade eden Haydar Han, “Keşmir halkına BMGK tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendi geleceklerini tayin etme hakkının tanınması için yardım etmelerini istiyoruz.” dedi.

“ATATÜRK NASIL DÜŞMANLARINI YENDİYSE BİZ DE ONU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gelibolu’da Türk düşmanlarını yendiğini ve onu örnek aldıklarını belirten Haydar Han, “Biz de onu gerçekleştireceğiz. Kendisinden kat kat büyük bir düşmana karşı savaştı, ancak onun adanmışlığı o büyük orduyu yendi. Cammu Keşmir’de yaşayanlar Pakistan’ın ordusuyla oraya gelip onları kurtarmasını istiyorlar.” diye konuştu.

“HİNDİSTAN, BİR SONRAKİ ADIMDA PAKİSTAN’I HEDEF ALACAK”

Türk delegasyonu ile gerçekleştirdiği toplantının sonunda bir gazetecinin, “Cammu Keşmir halkının Pakistan ordusunun operasyonunu beklediğini söylediniz. Pakistan bunu yapabilir mi?” sorusuna cevap veren Başbakan, şunları söyledi:

“Pakistan bunu yapmak zorunda, çünkü asıl hedef Pakistan. Eğer Keşmir’i özgürleştirmezse bir sonraki adımda Hindistan Pakistan’ı hedef alacak.”