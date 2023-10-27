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Azamhocayev: Türk Cumhuriyeti hep var olsun

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak 'Ülkelerimiz arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkiler dünyanın sonuna kadar var olsun. Bayraklarımız açık göklerde hep dalgalansın. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hep var olsun, yükselen ilişkilerimize nazar değmesin.' ifadelerini kullandı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Azamhocayev: Türk Cumhuriyeti hep var olsun
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Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev, AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm Türk halkını en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirten Azamhocayev, "Bu kutlu tarihin bizler için de ayrı bir anlamı var. Çünkü Türkiye'nin başarısı Özbekistan'ın başarısıdır. Bu gaye yüzyıllardır atalarımızın ortak fikri olmuştur." görüşünü dile getirdi.

Azamhocayev, 20. yüzyılın başında yaşayan Özbek aydınlardan Abdulhamid Süleyman Çolpan'ın Türkiye'deki İstiklal Harbi'ni destekleyerek "Tufan" şiirini kaleme aldığını, şairin "Anadolu Kışlağının Muzaffer Ordularına" başlayan dizesiyle Türk halkına zafer temennisinde bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nın o zaferlerin sonucunda olduğunu vurgulayan Azamhocayev, şunları kaydetti:

"Büyük şairimizin o dizeleri yazarken yaşadığı duygular bugün de her bir Özbek kardeşinizin kalbinde yankılanmaktadır. Ülkelerimiz arasında bugün yükselen kapsamlı stratejik ortaklık ilişkileri de aslında halklarımızın ortak tarihine, diline ve müşterek geleneklerine dayanmaktadır. Zira kardeş halklarımız arasındaki bağlar nice asırlıktır. Göktürkler döneminde aynı beşikte büyüdüğümüzü, Karahanlı ve Selçuklu dönemindeki temaslarımızı her zaman büyük kıvançla hatırlıyoruz. Malatya'dan Buhara'ya gelen Abdülhalik Gicduvani'yi baş tacımız olarak görüyor, Semerkant'tan gelip İstanbul'u bilim ışığıyla aydınlatan Ali Kuşçu ile gurur duyuyoruz."

Azamhocayev, Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren Özbek tekkelerinin bir anlamda Özbekistan'ın Anadolu'daki ilk konsoloslukları olduğunu kaydederek, her Türk vatandaşının gururla söylediği İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Buharalı Özbek bir annenin kollarında büyüdüğünü hatırlattı.

Bundan 100 yıl önce Buhara Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda zafer kazanmasını dileyen Özbek heyetini de andığını aktaran Azamhocayev, tüm bu tarihi bilgilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıttığını söyledi.

Azamhocayev, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yüzyıllara dayalı kardeşlik hukuku temelinde değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Zira Konya bizim için Buhara kadar değerlidir, Bursa'yı Hive'miz kadar takdir ederiz, Ankara'yı Taşkent kadar severiz, İstanbul'a Semerkant gibi değer biçeriz. Bu vesileyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm Türk halkını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkiler dünyanın sonuna kadar var olsun. Bayraklarımız açık göklerde hep dalgalansın. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hep var olsun, yükselen ilişkilerimize nazar değmesin."

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