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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım ile görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenecek "11. Küresel Bakü Forumu"na katılmak için Bakü'ye gelen Yıldırım, Aliyev tarafından kabul edildi.

Kabulde Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezinin nüfuzunun dünya çapında arttığını, kurumun önemli uluslararası konuların müzakere edildiği bir platform haline geldiğini belirtti.

Forumun başarılı geçeceğinden emin olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyine verdiği destek nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonra geleneğe uygun olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahsetti.

Kabulde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

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