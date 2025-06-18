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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye gelecek
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi" adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

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