16 Ekim 2020 Cuma 20:16 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 20:21

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.



- TÜRKİYE'DEN PEK ÇOK MEKTUP ALIYORUM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yürüttüğü savaşın kötü güçlerin savaşı olduğunu belirterek: “Türkiye'den her zaman destek aldık. Son yıllarda Türkiye ve Azerbaycan liderliği o kadar çok ülkemizi o kadar güçlü bağlarla birbirine bağladı ki bu birlik, bu kardeşlik sarsılmaz. Bugünlerde Türkiye'den pek çok mektup alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, biz Azerbaycan'a gelmeye hazırız ve yardım etmeye hazırız yazıyorlar. Bunlar bizi çok duygusal kılıyor. Birliğimiz bu zor zamanda bir kez daha kendini gösteriyor. Tüm Türk kardeşlerimize tekrar teşekkür ederim. Onların desteğini hissediyoruz. Bu destek bize ekstra güç verir ve irademizi güçlendirir. Sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın yanında Türkiye'nin de Azerbaycan'la birlikte olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

- RECEP TAYYİP ERDOĞAN BENİM KARDEŞİM, O BİR DÜNYA LİDERİDİR

İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki görüşlerini de ifade etti: “Recep Tayyip Erdoğan benim kardeşim. Çok yakın bir ilişkimiz var. Hem başkan hem de iki kişi olarak. Ona büyük saygım var. O bir dünya lideridir. Türkiye'yi çok yükseğe çıkardı, Türkiye'yi yükseltti, Türkiye'yi onurlu ve gururlu bir devlet olarak tüm dünyaya tanıttı. Ona büyük haksızlıklar yapılıyor. Ve maalesef bazı ülkelerde bazı siyasi güçler Türkiye'de. Elbette buna karışamam. Ama bir insan olarak buna kayıtsız kalamam. Çünkü Türkiye için yaptığı iş çok büyük ve Türkiye'de onun gibi bugün Türkiye'yi seven, çıkarlarını savunan, göğsünü öne çıkaran kimse yok. Bunu herkes bilmeli. Azerbaycan'da herkes bunu biliyor. Türkiye'deki birçok insan da biliyor ama bilmeyenlerin görmesini istiyorum. Çünkü siyasi mücadele her yerde. Ulusal bir mesele de var. Ulusal meselede siyasi mücadele olmamalı. Tehdit karşısında birleşmeliyiz. Bugün Türkiye'ye her yönden saldırıyorlar. Ona karşı çıkmak, karşısında bir kalkan gibi durmak çok cesaret ister. Büyük bir profesyonellik, bilgi, irade gerektirir. Kardeşim böyle bir insan. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim çünkü onu iyi tanıyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Sözleri, adımları, varlığı tüm Türk dünyası için önemlidir. Ve Türk dünyasını daha da birleştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için büyük çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

- ERDOĞAN OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN BAŞININ BÜYÜK BELADA OLACAĞINI HERKESİN BİLMESİ GEREKİYOR

"Türk muhalefetinden destek mesajları aldınız mı?" sorusuna cevap veren Aliyev, bu tür girişimlerin olduğunu ifade etti. Aliyev, “Öyle girişimler oldu, böyle mesajlar geldi. Biliyor musun, ben öyle bir insanım ki her şeyi olduğu gibi söylüyorum. Bu konuda diplomasiye gerek yok. Benim için Türkiye'deki temel mesele kardeşime karşı tutum. Ona iyi davranan benim kalbimde. Kim ona haksızlık ederse, kim ona karşı çıkarsa, kalbimde onlara yer yoktur. Elbette bana destek olmak isteyen herkese teşekkür ederim. Ama bence bugün Erdoğan olmasaydı Türkiye'nin başının büyük belada olacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkese bildirin, herkesin anlamasına izin verin. Bunu sıradan bir Azerbaycan vatandaşı olarak söylüyorum ve bugün 10 milyon Azerbaycan vatandaşından duyabilirsiniz. Türk-Azerbaycan birliği güçleniyor, bu nedenle bu birliği uygulayanların her yerden gerekli desteği alması gerekiyor. Ulusal konularda. Taraflar arasındaki meselelere gelince, bu başka bir şey. Ulusal bir mesele var. Ulusal meselede herkes vatansever olmalıdır." şeklinde konuştu.