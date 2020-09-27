İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev: ''Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi''
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev: ''Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi''

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

DHA27 Eylül 2020 Pazar 16:23 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 16:23
ABONE OL

Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu bir çok sivil yaralanırken, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi.

"ERMENİLER İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.