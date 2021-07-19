Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin: Çırpınırdı Karadeniz benim alın yazım oldu

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:16

Katıldığı programlarda sadece sanatıyla değil ülke meselelerine ilgisi ve verdiği mesajlarıyla da dikkati çeken Azerin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamında geldiği Başkentte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kendi vatanı olduğunu belirten Azerin, savaşta ya da toplumsal sorunlarda her iki ülkenin devlet ve millet nezdinde derdini ve sevincini bölüştüğünü, sanatçı olarak da buna kayıtsız kalamayacağını dile getirdi.

- "Eserin ilham kaynağı Kafkas İslam Ordusu"

Çırpınırdı Karadeniz isimli eseri "başlı başına bir şaheser" ve Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarihi olarak tanımlayan Azerin, şair Ahmet Cevat'ın 1914 yılında Kafkas İslam Ordusu'ndan ilham alarak eserin sözlerini yazdığını, bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin de 1918'de Ermeni ve Rus çetelerle İngilizler on binlerce insanı katlettiğinde Azerbaycan'a yardıma giden Kafkas İslam Ordusu'ndan ilham alarak eseri bestelediğini anlattı.

Bu nedenle Çırpınırdı Karadeniz'in "tarihi bir eser" olduğunu ifade eden Azerin, şöyle devam etti:

"Burada bir minnet borcu var, teşekkür var Türkiye'deki gardaşlara. Onun için bu eser bizi birleştiren bir eserdir. Benimle de bağdaştı. Çırpınırdı Karadeniz benim alın yazım oldu. İzleyiciler kabul etti beni bu eserle. Bu eserle ben kendim de büyüdüm. Ben sadece eseri söylemedim. Tarihe başvurarak, Ahmet Cevat'ın hayatını, Üzeyir Bey'i, Enver ve Nuri Paşaları, Kafkas İslam Ordusu'nu, o dönemi okudum. Onların hayatını, o dönemi yaşadım. O yüzden eseri icra ettiğimde bir nevi başka bir enerji verdi insanlara diye düşünüyorum. Bir de artık dünyanın herhangi bir yerine gittiğimde Çırpınırdı Karadeniz siyasi bir eser olarak kabul edilmiyor. O artık Türk'ün, Türk dünyasının ortak eseri, bizim ortak şaheserimiz gibi kabul ediliyor. Bu benim için çok önemliydi."

- "Karabağ, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak zaferi"

Karabağ zaferinin Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak zaferi olarak kabul edildiğini kaydeden Azerin, Türkiye'nin 1918'de olduğu gibi yine Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durduğunu ifade etti.

Azerin, Türkiye'de yeniden seyirciyle buluştuğu için mutlu olduğunu, yıl boyunca çeşitli illerde konser vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.