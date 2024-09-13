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Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Özel Temsilci Kılıç'a Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında bilgi verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç'ı kabul etti.

AA13 Eylül 2024 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Özel Temsilci Kılıç'a Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında bilgi verdi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Kılıç'ın Bayramov'la bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, bölgedeki durum, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin özel temsilciler arasındaki müzakereler ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

NORMALLEŞME SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bayramov'un Kılıç'a, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hakkında detaylı bilgi verdiği kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine engel oluşturan etkenlerden bahseden Bayramov, Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunmasının ve üçüncü ülkelerin Ermenistan'ı silahlandırmasının bölgesel istikrara tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, ikili ve uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirlikleri ile diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

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