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Azerbaycan duyurdu: Türkiye ile geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapılacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapılacağını açıkladı.

IHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:07
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana uygun olarak Azerbaycan’da kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak. Ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos’ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan’da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenlenecek.

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