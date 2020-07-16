Azerbaycan - Ermenistan geriliminde kritik gelişme: Bayraktar SİHA'lar sınırda

16 Temmuz 2020 Perşembe 08:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 08:41

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar sınır hattını gözlüyor.

Ermenistan'ın son provokasyonlarının ardından Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışmalar meydana gelmişti.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Ermenistan'ın son saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:

"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."

AZERBAYCAN 7 ŞEHİT VERDİ

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.