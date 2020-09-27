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Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait askeri hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 15:03 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:03
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Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan’a ait askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

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