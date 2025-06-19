Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

İlham Aliyev'in açıklamalarından satırbaşları:

Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim.

Ancak güçlü devlet kısa süre içinde bu kadar büyük imar ve inşaat işleri yapar.

Türkiye halkının bizimle beraber olması bizim gücümüze güç katıyor.

(Depremlerin ardından) Kısa sürede on binlerce yeni konut sağlandı. Bu, Erdoğan'ın halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteriyor. Bu, güçlü Türkiye'nin tezahürüdür. Ancak güçlü bir devlet bu kadar kısa sürede bu kadar büyük imar ve inşaat işleri yapabilir.

Deprem bölgelerinde yaşayan bütün insanlara Azerbaycan halkının saygısını sevgisini ifade ediyorum siz bilmelisiniz ki Azerbaycan'da 10 milyon sizin bacı-kardeşleriniz var Azerbaycanlılar da bilirler ki 80 milyondan çok Türkiyeli kardeşlerimiz var.

Biz iyi günde de kötü günde de daima birbirimizin yanındayız, birbirimizin gücünü arttırırız ve bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sadece bölgemiz için değil dünya çapında önemli bir faktördür.