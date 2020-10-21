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Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 19:31 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:41
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

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