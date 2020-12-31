AA 31 Aralık 2020 Perşembe 09:45 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.



Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Törende konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da sözlerine "Kardeşlerimizi bugün burada görmekten çok mutluyum." diyerek başladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi birlik ve beraberlik bağlarının olduğunu kaydeden Hasanov, "Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yetkilileri her zaman Azerbaycan'a destek göstermişlerdir." dedi.

Türkiye'nin büyük desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür eden Hasanov, Azadlık Meydanı'ndaki törende TSK ve Azerbaycan ordusu personelinin omuz omuza geçiş yaptığını anımsattı. Zakirov, "O tarihi günde Azerbaycan'ın bütün şehirleri Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılmıştır." diye konuştu.

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