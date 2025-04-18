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Azerbaycan ve Bosna-Hersek'le yapılan anlaşmalar Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Türkiye'nin imzaladığı 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı anlaşma, doğal gaz projelerini, Bosna Hersek ile yapılan anlaşma ise inşaat projelerini kapsıyor.

AA18 Nisan 2025 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Bosna-Hersek'le yapılan anlaşmalar Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, tarafların kendi topraklarından geçerek, Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğal gazın alımı ve satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.

Ankara'da 16 Mart 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, dayanışma, tamamlayıcılık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde, tarafların yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerinde inşaat ve ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi konusundaki işbirliğini ilerletmeyi amaçlıyor.

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