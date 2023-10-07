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Azerbaycan ve Filistin'i hedef alan haberlere yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 'Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı' ve 'Filistin'in sözde Ermeni soykırım savlarını desteklemek için bastırdığı pul' başlıklı haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Filistin'i hedef alan haberlere yalanlama
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DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Azerbaycan'da binalara İsrail bayrağı yansıtıldı' haberlerini yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntüler güncel değildir. Görüntüler, Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen,'Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları' etkinliği sırasında kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"FİLİSTİN'İN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM SAVLARINI DESTEKLEMEK İÇİN BASTIRDIĞI PUL" İDDİASI DA YALANLANDI

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Filistin'in sözde Ermeni soykırım savlarını desteklemek için bastırdığı pul" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Filistinli yetkililerce yalanlandığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu posta pulu görseli, geçtiğimiz yıllarda da benzer iddialarla servis edilmiştir. Filistin'in böyle bir pul bastırmadığını açıklayan Filistinli yetkililer, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır. Yetkililer, posta pulunun dijital ortamda hazırlandığını, Filistin'de bu veya buna benzer bir posta pulu basılmadığını açıklamıştır.

Tematik tebrik kartları ve posta pulları satan bazı Ermeni sitelerinde de iddiaya konu görselle ilgili, "Burada gösterilen resmin 'Filistin'in resmi pulu olmadığına dair' Filistin posta yetkililerinden onay aldık" ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir posta pulu görseli ile ilgili, "Filistin'in sözde Ermeni soykırım savlarını desteklemek için bastırdığı pul" iddiası doğru değildir."

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