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Azerbaycan'da 3 hasta koronavirüsten kurtuldu

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 3 kişi iyileşerek, taburcu edildi.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:43
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Ülkenin Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, virüs teşhisiyle tedavi altında tutulan 15 hastadan 3'ünün iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Azerbaycan'da küresel salgın nedeniyle ülke genelinde kültürel ve spor etkinlikleri 1 ay süreyle ertelendi, düğünler yasaklandı.

Toplam 19 vakanın görüldüğü Azerbaycan'da, 3 kişi iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

- KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 6'YA ULAŞTI

İlk Kovid-19'un dün tespit edildiği Kazakistan'da, enfekte olan kişi sayısı 6'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 vaka Almatı, 2'si de Nur Sultan hastanelerinde karantinaya alındı.

Hastaların temasta bulunduğu kişiler tespit edilerek, hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde 1090 kişinin tutulduğu Kazakistan'da, 452 kişi de evlerinde gözetim altına alındı.

- ERMENİSTAN'DA VAKA SAYISI ARTTI

Kovid-19 vakalarının arttığı Ermenistan'da, Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, 2 kişide daha virüsün tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 15'e ulaştığını açıkladı.

- GÜRCİSTAN'DA 30 VAKA GÖRÜLDÜ

Vaka sayısında artışın gözlemlendiği Gürcistan'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vakasının 30'a çıktığını, 418 kişinin karantinada, 54'ünün de gözetim altında olduğunu aktardı.

Ülkede salgına karşı tedbirler kapsamında, Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışlar 10 gün süreyle askıya alındı.

Kovid-19'un görülmediği Kırgızistan'da, salgını önleme faaliyetleri çerçevesinde okullar 3 hafta süreyle tatil edildi.

Adıyaman'da kaybolan engelli kişinin aranmasına devam ediliyor

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