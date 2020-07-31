IHA 31 Temmuz 2020 Cuma 15:57 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 15:57

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 318 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 714 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 31 bin 878’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 448’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 25 bin 882 oldu.

Azerbaycan’da şu ana kadar 724 bin 953 korona virüs testi yapıldı.