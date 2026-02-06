İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6179
  • EURO
    51,4609
  • ALTIN
    6824.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Azerbaycan'dan asrın felaketi paylaşımı: Her zaman Türkiye'nin yanındayız
Güncel

Azerbaycan'dan asrın felaketi paylaşımı: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla, 'Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye'nin yanındadır ve bu acıyı kendi acısı gibi paylaşıyor' mesajını paylaştı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan asrın felaketi paylaşımı: Her zaman Türkiye'nin yanındayız
ABONE OL

Bakanlığın, sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Yeni Hatay'ı tanıyamadılar

Depremlerin yol açtığı büyük yıkım ve binlerce can kaybının derin üzüntüyle anıldığı belirtilen paylaşımda, "Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye'nin yanındadır ve bu acıyı kendi acısı gibi paylaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, Türk devleti ve halkına daimi refah, huzur ve esenlik temennisinde bulunuldu.

Asrın inşasına vurgu yaptı! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Şubat mesajı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.