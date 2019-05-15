Azerbaycan'dan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Azerbaycanlı gençlerin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm Türkiye'ye selamı var" başlığıyla verilen mesajda, Azerbaycanlı gençler adına konuşan bir genç, şunları ifade etti:

"Kardeş ülke Azerbaycan'ın payitahtı Bakü'den Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Recep Bey'in ve bütün İslam ümmetinin bayramını tebrik ediyoruz. Recep Bey, Azerbaycan'da hepimizin takip ettiği, sevdiği ve gurur duyduğu bir liderdir. Türkiye'nin böyle bir lidere sahip olduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Umut ediyoruz ki bu ramazan bütün İslam ümmeti için karışıklıkların nihayetine vesile olur. Azerbaycan ve Türkiye iki yakın dost, iki kardeş ülkedir. İki devlet, bir milletiz."

Azerbaycanlı genç mesajını, "İki kardeş devletin bir sözü olarak, 'Gönlümüz bir, soframız bir' diyoruz." sözüyle tamamladı.