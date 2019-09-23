23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7357
  • 6,298
  • 279.031
  • 100185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının Uluslararası Kızılhaç Komitesine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan medyasının Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Doğa yürüyüşünde acı olay

Doğa yürüyüşünde acı olay

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Geliri olmayana devletten 817 lira

Geliri olmayana devletten 817 lira

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA