Büyükelçi İbrahim, AA muhabirine, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hayal edilen seviyede olduğunu anlattı.

Dünyada böylesi birlikteliğin başka iki ülke arasında sağlanamadığına vurgu yapan İbrahim, "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri en yüksek seviyededir. Dünyada başka iki devlet arasında böyle ilişki yok. Hem siyasi, hem iktisadi, hem kültürel, tüm sahnelerde Azerbaycan ve Türkiye arasında ahenk var. Azerbaycan politikası Türkiye'nin politikası, Türkiye'nin politikası Azerbaycan'ın politikasıdır. Tüm uluslararası örgütlerde ve konularda müeyyidelerimiz üst üste ve her zaman birbirimizi destekliyoruz." dedi.

İbrahim, birlikteliğin bozulmaması için her iki tarafın bu durumu savunması gerektiğine ve bazı ülkelerin Azerbaycan ve Türkiye'nin arasını bozma çabasına girebileceğine değinerek, "Biz onların çabalarına göre değil, sadece kendi kardeşliğimiz üzerinde öz ilişkilerimizi kurmalıyız." ifadesini kullandı.

"Özellikle Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasını istemeyen çok kuvvet var"

Nifak tohumları ekmeye çalışanların iki ülkenin bölgede söz sahibi olmasını istemediğini anlatan İbrahim, şöyle konuştu:

"Onların korktukları nokta Türkiye ve Azerbaycan birlikte olduğu zaman her zaman bölgede söz sahibi olabilir. Özellikle Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasını istemeyen çok kuvvet var. Çünkü Azerbaycan Türkiye'nin hem kardeşi, aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya'ya çıkış noktası. Aynı Azerbaycan kaynakları olan güçlü devlet. Türkiye için de Azerbaycan gibi kardeş devletin tam yanında olması bir güvenliktir. Çünkü açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin güvenebileceği çok devlet yok. O bakımdan bu hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a güç katkısıdır."

Birlik görüntüsü veren bazı ülkelerin ilişkilerini "karşı" şekilde güçlendirdiğine vurgu yapan İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan'ın gücünün bir olduğunu, her iki ülkenin bölgede barış ve huzur için çalıştığını kaydetti.

- Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor

İbrahim, bazı ülkelerde etkin Ermeni lobisinin Türkiye ve Azerbaycan aleyhine faaliyet yürüttüğüne dikkati çekti. İbrahim, Azerbaycan topraklarının işgal edildiği ilk yıllarda Ermenilere destek vermek için ABD'nin ülkesine yaptırım uyguladığını, Ermenilerin bu durumu fırsata çevirdiğini aktardı. Ermenistan'ın arşivlerin açılmasına yanaşmadığını belirten İbrahim, şunları kaydetti:

"Onlar arşivlerinin açılmasını istemiyorlar. Çünkü arşivler hakikat. Onlar uluslararası hukuku istemiyorlar, çünkü hakikat. Onların istediği bu, Azerbaycan'ı tanımasınlar, Azerbaycan'ı duymasınlar, Türkiye'yi duymasınlar. Ne zaman ki Türkiye ile Batı arasında veya Azerbaycan ile Batı arasında bir sıkıntı olursa hemen fırsatçılık yapıp konuları kongreye getirip kararları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu hiç adil ve esaslandırılmış bir politika değildir, bu sadece fırsatçılıktır."

Ermenistan'ın hareketlerine bazı ülkelerin göz yumduğuna değinen İbrahim, Karabağ sorunuyla ilgili başta ABD, Fransa ve Rusya'nın Ermenistan'a, "Sizin uluslararası hukuk ve Azerbaycan topraklarından çıkmaktan başka yolunuz yok." şeklinde tepki vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.