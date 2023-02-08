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Azerbaycanlı besteci Siyavuş Kerimi'den Türkiye'deki depremzedeler için beste

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektörü, besteci Siyavuş Kerimi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden insanların anısına beste yaptı.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Azerbaycanlı besteci Siyavuş Kerimi'den Türkiye'deki depremzedeler için beste
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Milletvekili Rafael Huseyin'in yazdığı sözlere yapılan besteyi ses sanatçısı Zabite Aliyeva seslendirdi.

Kerimi'nin piyano ile çaldığı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılan bestenin sözleri şöyle:

"Toprak değil bu terpenen (kımıldanan)

Yüreğimdir, kan ağlıyor

Bu eleme gök de yer de

Kara giyip gök bağlıyor.

Taş altından kalan çocuk

Vakitsiz uçan meleyimdir

Açılmadan solup giden

Masum, ince çiçeğimdir

Kederine kardeş kurban

Senin yaran benim yaram

Her derdine hemdem, hayan

Seninledir Azerbaycan"

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