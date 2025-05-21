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Azerbaycanlı ressamdan duygulandıran Minguzzi portresi

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Azerbaycanlı ressamdan duygulandıran Minguzzi portresi
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Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini duvara resmetti.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan ressam Abdullayev, Minguzzi'nin portresini mahallesindeki istinat duvarına resmederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Abdullayev, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte." ifadelerini kullandı.

Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Abdullayev, daha önce de Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın portrelerini kentteki duvarlara resmetmişti.

  • azerbaycanlı ressam
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