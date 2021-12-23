Azerbaycanlı şehidin ailesinden Anıtkabir'e ziyaret

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:17

Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen şehidin babası İsbat Memiyev, annesi İlhame Memiyeva, abisi Vüsal Memiyev ve yeğeni Sabir Memiyev, daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Şehidin babası İsbat Memiyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunun Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatlarında başarı gösteren askerlerden olduğunu anlattı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bu tatbikatlardan birine iştirak ettiğini ve başarıları dolayısıyla oğluna ödül verdiğini belirten Memiyev, Akar ile oğlunun burada tanıştıklarını söyledi.

Memiyev, oğlunun Yukarı Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması için başlatılan savaşta şehit olduğunu ifade ederek, "Bakan Hulusi Akar bize telefon etti, başsağlığı diledi. Daha sonra bizi Türkiye'ye davet etti. Milli Savunma Bakanı Akar'a çok teşekkür ederim. Türkiye ile biz kardeşiz, iki kardeş devletiz." dedi.

Atatürk'e olan sevgisini dile getiren Memiyev, "Atatürk sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının atasıdır. Aynı zamanda bizim de atamızdır. Türk devletinin kurucusunun kabrini ziyaret ettiğim için gurur duyuyorum." diye konuştu.

- "SON NEFESİNDE 'BEN SÖZÜMÜ TUTTUM' DEDİ"

Şehidin abisi Vüsal Memiyev de kardeşinin şehit olmadan önce Milli Savunma Bakanı Akar'a işgal altındaki topraklarını kurtaracaklarının sözünü verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Kardeşim her zaman işgal altındaki topraklarımızı kurtarmayı düşünüyordu. Bütün tatbikatlara da katılıyordu. Kardeşim, Bakan Hulusi Akar'a topraklarımızın kurtarılması için elinden geleni yapacağını ve kurtuluş mücadelesine katılacağını söylemişti. Kardeşim savaşta yaralandıktan sonra konuştuğumuzda son nefesinde 'Ben sözümü tuttum ve bunu Bakan Hulusi Akar beye iletebilirsiniz.' dedi. Zor bir acı ama gurur duyuyoruz."

Azerbaycanlı Şehit Üsteğmen Valeh Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım 2020'deki 44 günlük savaşta, Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.