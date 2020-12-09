09 Aralık 2020 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:34

Bakü sokakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile inliyor. Azerbaycan Karabağ’da kazanılan zaferi kutlamaya hazırlanıyor.

TÜRK ASKERİ BAKÜ SOKAKLARINI İNLETTİ

Türkiye'den giden birlikler de törendeki yerini alacak.

Birlikler, tören öncesi, başkent sokaklarında prova yaptı.

Zafer töreni kapsamında Ermenistan Silahlı kuvvetlerinden ganimet alınan askeri araçların da geçişi yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ harekatında başarılı olan Devlet Güvenlik Servisi ve Dış İstihbarat Dairesi Başkanlarını orgeneralliğe terfi ettirdi.

Bakü’deki bir metro durağına da zafer günü ilan edilen “8 Kasım” ismi verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti 2 gün sürecek. Görüşmede, hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Karabağ'daki son durum ele alınacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ateşkes süreci tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

İki lider, ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus merkezi ile ilgili son durumu da ele alacak. Ortak merkez için yürütülen faaliyetler konuşulacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımlara ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Başkent Bakü’de 10 Aralık’ta yapılacak zafer kutlaması için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören öncesi Bağımsızlık Meydanı’nda hazırlık çalışmaları hızlandı.

10 Aralık'ta düzenlenecek askeri geçit töreni öncesi son provalar yapılıyor.

DAĞCILAR "ATATÜRK" VE "HAYDAR ALİYEV" ZİRVELERİNE TIRMANDI



Türkiye ve Azerbaycan'dan bir grup dağcı, ülkenin kuzeyindeki Guba şehrinde "Haydar Aliyev" ve "Atatürk" zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar burada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırdı.

Ermenistan ordusundan geriye kalan askeri araçlar da gösterilecek

Zafer töreninde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden ganimet alınan askeri araçların geçişi de yapılacak.

TB2'LER DE TÖRENE HAZIRLANIYOR

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan Bakü sokaklarında Türk askerleri de boy gösterdi. Geçit töreni öncesi son provalarda Bayraktar TB2'ler de dikkat çekiyordu. Askeri geçit töreninde Karabağ'da önemli görevler icra eden, Bayraktar TB2'ler de yer alacak.

Uçaklar da Azerbaycan bayrağının renklerinde duman çıkartarak uçuş gerçekleştirdi.

İHA VE SİHA'LARIN ROLÜ NE OLDU, AZERBAYCAN'A NASIL AVANTAJ SAĞLADI?

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.

Türkiye SİHA'larıyla adından söz ettiriyor. Dünya basınına sık sık konu olan Türk SİHA filosu, gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.