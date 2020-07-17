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Azeri komutanlarla görüşen İsmail Demir: SİHA'larımız ve füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Mustafayev ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tahirov'la görüşen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Savunma sanayiimiz SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir!' dedi.

17 Temmuz 2020 Cuma 11:34 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:34
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'la bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Demir, "İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir! Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet!" dedi.

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