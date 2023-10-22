Azeri Sanatçı Turan Manafzade'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel beste

Eseri 4 Şubat'ta besteleyen Manafzade, AA muhabirine, bestenin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan en güzel duygularını yansıttığını söyledi.



Manafzade, "Bu eser Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ortak duygusunu temsil ediyor. Deprem acısı yaşanıyorken paylaşmayı uygun bulmadığım için, 19 Nisan'da sosyal medya hesaplarımdan piyanolu versiyonunu paylaştım. Çok benimsendi ve çok sevildi. Eserin hissettirdiği coşku bir sevgi seline dönüştü. Hatta insanlar ısrarla söz yazmamı da isteyince sözlerini özenle hazırlayıp müziğime ekledim." dedi.

Kültürel diplomasinin insanlar arasında birlik beraberliği sağladığına dikkati çeken Manafzade, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi için bestelediği "Azerbaycanım" ve "Yükseliş" gibi "Türkiye 100" eserini de yurt içi ve dışı konserlerinde icra edeceğini belirtti.



"ORKESTRASYONUNA UÇAK SEYAHATLERİMDE BAŞLADIM"



Manafzade, bestenin Türk halkı tarafından sevilmesi ve ilgi görmesinden çok memnun olduğunu dile getirdi.



Eserin orkestrasyonunu kendisi gibi piyanist ağabeyi Abuzer Manafzade ile yaptıklarını anlatan Turan Manafzade, şunları kaydetti:

"Bestemi ilk yayınladığım günden bu yana, eserin önemli projelerde kullanımıyla ilgili teklifler almak beni çok mutlu etti. Bu projeleri yakın zamanda izleyip dinleyeceğimizi buradan duyurmak isterim. Bu eserin orkestra ve korolu halini yapmam gerektiğini, tümü müzisyenlerden oluşan ailem ve çok sevdiğim bir orkestra şefi arkadaşım bana ısrarla hatırlattı. Farklı ülkelerde gerçekleştirdiğim yoğun konserler nedeniyle uçak seyahatlerimde orkestrasyonuna başladığım eserimin partitürünü, Ankara'da ikinci ailem gibi gördüğüm Gökyay ailesinin evinde tamamladım. Yakın zamanda Kazakistan seferim sonrası Bakü'de bulunduğum sırada Azerbaycan Gençler Fondu ile başlattığımız ve Türkiye'mize armağan edeceğimiz 'Türkiye 100' klip çalışmamızı da tamamladık. Bu projeyi anlamlı kılan, şehit evlatlarının, gazilerin yanı sıra gençler ve çocuklardan oluşan Benövşe Korosu ile Mezzo Kadınlar Orkestrasının, şefliğimde bu klipte yer alarak en güzel duygularını Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan etmesi olacaktır."

Sosyal medyada çokça paylaşılan "Türkiye 100" eseri, 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm müzik platformlarından dinlenebilecek.

