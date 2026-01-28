Aziz İhsan Aktaş davasında 2. celse: Aramızdaki para alışverişi arkadaşlığımızdan dolayı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

DURUŞMA, 2'NCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmanın 2'nci gününde, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili ve milletvekili katıldı.

Duruşmada ilk olarak, iddianamede Adıyaman Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talep ve yönlendirmesiyle, farklı tarihlerde para teslim edildiği öne sürülen ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı sanık Ceyhan Kayhan savunma yaptı.

"BENİM VERDİĞİM PARADA, BEN RÜŞVET ALIYORMUŞUM GİBİ GÖSTERİLMİŞ"

Savunmasında rüşvet iddialarını reddeden sanık Kayhan, "Adıyaman'da göreve başladığımda, deprem yeni olmuştu. Şehri ayağa kaldırmak için çok mücadele ettik. Benimle ilgili ifade veren Savaş Çetinkaya'yı İzmir'den tanırım. Zaman zaman aramızda para alışverişi olmuştu. Anlamadığım bir şekilde ifadesinde benimle ilgili iftirada bulundu. Çetinkaya ile aramızdaki para alışverişi rüşvet alışverişine dönüştü. Benim gönderdiğim 25 bin lirayı, ben rüşvet almışım gibi gösteriliyor. Benim verdiğim parada ben rüşvet alıyormuşum gibi gösterilmiş. İyi ilişkilerimiz olan bir arkadaş ile bu duruma gelmemizi anlayamıyorum. Aldığım paranın hepsini ben tutuklandıktan sonra, ailem ödedi. Eğer rüşvet vermiş olsaydım, o parayı iade ederdi. Dosyada dekontu da var paranın. Savaş Çetinkaya beni tanımadığını söylüyor. O kadar yalan söylemiş ki, ama onu Abdurrahman Tutdere ile benim tanıştırdığımı söylüyor. Ben, 1 buçuk yıl görev yaptım. Belediye ile bağlantılı hiçbir firmaya ihale vermedik. Biz, kendi imkanlarımızla, araç işini yapmaya karar verdik. Göreve geldiğimizde belediyenin anlaşmalı olduğu kiralık araç firması vardı. Biz tasarruf kapsamında bu ihaleleri feshettik. Bizim ihale vermek gibi bir düşüncemiz yoktu. Biz, hiçbir firmaya da ihale vermedik. Bir ödeme için hiçbir müdürümüze talimat vermedik. Onlar ödeme yapacakları yeri bilirler. Yıllardır belediyede çalışıyoruz. Hakkımda başlatılan bir soruşturma yok. Belediyecilik bir araçtır bizim için, biz onu yapmaya çalıştık. Ben kimseden rüşvet almadım, buna aracılık etmedim. Tahliyemi istiyorum. Aramızdaki para alışverişi de arkadaşlığımıza dayalıydı. 7-8 aydır cezaevinde yatıyorum. Ailem İzmir'de ve her hafta buraya gelmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı sanık Kayhan'a, "Savaş Çetinkaya ile aranızda HTS kaydı var mıydı" şeklinde soru yöneltti. Sanık "Evet vardı. Savaş Çetinkaya benim arkadaşım olarak Adıyaman'a geldi. O firma ile hiçbir bağlantısı yok" şeklinde savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatının "Sanık 'biz bu firmaya ya da bağlantılı olabilecek firmaya ihale vermedik' dedi. Yetkisi var mı ihaleler konusunda" şeklindeki sorusuna ise sanık, "Bizim ihale verme gibi bir yetkimiz yok. Biz veremeyiz soru için teşekkür ederim" dedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmaları ile devam ediyor.