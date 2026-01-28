Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması, ikinci gününde bazı tutuklu sanıkların savunmasının alınmasının ardından sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bazı CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN SALONDA GÖRÜNTÜ ALINMASIYLA İLGİLİ UYARI

Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Duruşmanın görüntüleri sürekli dolanıyor. Defalarca uyardık. Bundan sonra salona izleyici alınmayacak." diyerek, duruşmayı yarına erteleyeceklerini söyledi.

Bu sırada salondan tepki gelmesi üzerine Başkan, "O zaman aranızda konuşun, uyarın. Biz kararımızı tekrar değerlendirelim. Burada hepimizin görüntüleri çıkıyor. Bizim iyi niyetimizi suiistimal ediyorsunuz maalesef. Normalde kendi salonumuz olsa asla almayız. Biz de insanız kişisel hayatta. Bizim görüntülerimizi çekip sürekli basınla paylaşamazsınız." dedi.

Özgür Çelik'in araya girerek, "Görüntü çıkmamasını sağlayacağız. Biraz daha müsaade edin" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sizden sözü aldım. Ziyaretçi alınacak. Kim olursa olsun, basında bir tane bile görüntü çıkarsa kimse alınmayacak." diyerek, yarın izleyici alınmaya devam edileceğini ifade etti.

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/364 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."