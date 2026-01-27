CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen davanın ilk duruşması bugün Sillivri'de görülecek.

Duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapılacak.

TOPLAM 490 YIL HAPİS TALEBİ

Örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama gibi 14 ayrı suçtan düzenlenen 578 sayfalık iddianamede, 40'ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 8 suçtan 415 yıla kadar, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için 12'şer yıla kadar, tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için 12 yıla kadar, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için de 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İtirafçı olduktan sonra tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın 704 yıla kadar hapsi isteniyor.