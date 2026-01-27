İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4083
  • EURO
    51,5858
  • ALTIN
    7064.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'' davası başlıyor! CHP'li 7 başkan hesap verecek
Güncel

''Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'' davası başlıyor! CHP'li 7 başkan hesap verecek

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 08:07 - Güncelleme:
''Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'' davası başlıyor! CHP'li 7 başkan hesap verecek
ABONE OL

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen davanın ilk duruşması bugün Sillivri'de görülecek.

Duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapılacak.

TOPLAM 490 YIL HAPİS TALEBİ

Örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama gibi 14 ayrı suçtan düzenlenen 578 sayfalık iddianamede, 40'ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 8 suçtan 415 yıla kadar, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için 12'şer yıla kadar, tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için 12 yıla kadar, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için de 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İtirafçı olduktan sonra tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın 704 yıla kadar hapsi isteniyor.

  • Aziz İhsan Aktaş suç örgütü
  • dava
  • mahkeme

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.