Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 29. duruşma! 200 sanığın yargılanması sürüyor

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanık avukatları savunma yaptı.

Bir kısım sanık avukatları, iddianamede yer alan ihaleye fesat karıştırma suçlarının oluşmadığını, böyle bir durumun olmadığını ve ihalelerin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini öne sürdü.

Rüşvet verme iddialarını reddeden avukatlar, ortada bir suç örgütünün bulunmadığını ve olmayan bir örgüte müvekkillerinin üye olamayacağını savundu.

Avukatlar, herhangi bir kamu kurumunun zarara uğratılması durumunun olmadığını, müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Mevcut delil durumunun göz önüne alınması gerektiğini ifade eden avukatlar, tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları süre de dikkate alınarak tahliyelerini istedi.

Savcılığın mütalaasını açıklamasından sonra da bir kısım sanık avukatları detaylı bir şekilde savunma yapacaklarını belirtti.

Sanık avukatlarının taleplerinin alınması tamamlanırken, duruşma yarına ertelendi.

