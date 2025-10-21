İSTANBUL 21°C / 12°C
  Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke
Güncel

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke

Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki dosya, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

21 Ekim 2025 Salı 13:45
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP genel başkan yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyası, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dosyanın delilleriyle birlikte haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararıyla gönderildiği belirtildi.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı
  • Rüşvet iddiaları
  • Özgür Karabat

