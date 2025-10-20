İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "rüşvetin temin edilmesine aracılık etme", "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "haksız mal edinme" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından iddianame düzenlendiği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı belirtildi.

İddianamede yer alan suçlara ilişkin CHP'li iki milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı bildirildi.

CHP'Lİ İKİ İSME FEZLEKE

Soruşturma kapsamında Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin' in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği belirtilerek CHP Milletvekili Bulut için fezleke düzenlendi.

Öte yandan 2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İMAMOĞLU' nun verdiği talimat üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat' a 5 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi.

Söz konusu CHP'li iki milletvekili hakkında düzenlenen fezlekelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.

İddianamede Karabat'ın isminin 13 kez, Bulut'un isminin ise 11 kez geçtiği ifade edilirken Aziz İhsan Aktaş'ın seçim döneminde Karabat ve Bulut'un da aralarında olduğu birçok CHP'li isme araç desteği de verdiği iddianamede vurgulandı.