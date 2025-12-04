İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar rüşvet suçundan 8 Temmuz 2025'te tutuklandı. İddianamede Zeydan Karalar hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Dava, 27 Ocak 2026'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'LA ÇALIŞMADIM" YALANI ÇÖKTÜ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zeydan Karalar, bir gazeteye gönderdiği mektubunda Aziz İhsan Aktaş dosyasına değindi. Mektubunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Karalar, "Kaldı ki Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir firması ile ne Seyhan ne de büyükşehir belediyesi döneminde çalışmadım" notunu düştü.

Ancak Zeydan Karalar'ın "Çalışmadığım" dediği dönemlerde Aziz İhsan Aktaş'ın iki firmasına ihale verildiği belgeleriyle gün yüzüne çıktığı öne sürüldü.

"BELGELERDE SEYHAN'DA AKTAŞ İLE ÇALIŞMIŞ"

Zeydan Karalar'ın 2014-2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde 1 Mart-31 Mayıs 2015 tarihinde 3 aylık "Seyhan ilçe belediyesi sınırları içerisinde kent temizliği hizmet alım işi" ihalesini Aziz İhsan Aktaş'ın Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi'ne 7 milyon 039 bin 373 TL bedelle verdiği ileri sürüldü.

Karalar'ın aynı firmaya aynı ihaleyi bu kez 1 Haziran -31 Mayıs 2019 tarihine kadar 36 aylık süreyle 87 milyon 664 bin 115 TL bedelle ihaleyi verdiği iddia edildi.

"BELGELERDE BÜYÜKŞEHİRDE AKTAŞ İLE ÇALIŞMIŞ"

2019 seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

Karalar'ın Aktaş'ın firması Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi'ne 2020 yılında 86 günlük "Park ve bahçe işleri bakım ve onarım hizmetleri çalışmalarının sağlanması kapsamında ihtiyaç duyulan araçların karşılanması için araç kiralanması hizmet alımı işi" ihalesini 3 milyon 985 bin 112 TL bedelle verdiği ileri sürüldü.