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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan halkının yanında

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı siyasi istikrarsızlık ve iç savaş sebebiyle kendi ülkesinde mülteci durumuna düşerek tarihinin en zor günlerini geçiren Sudan halkına yardım etmeye devam ediyor.

9 Ağustos 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan halkının yanında
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Barınma ihtiyacının ötesinde, açlık-susuzluk ve kıtlıkla mücadele eden Sudan halkını son olarak şiddetli yağışlar ile meydana gelen seller vurdu. 750 bin kişinin açlık sınırında yaşadığı, 23 milyon kişinin ise yeterli gıdaya ulaşamadığı Sudan'da 1,5 senedir devam eden iç savaş sebebiyle yerinden edilen halk çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan Sudan halkının yaralarını sarmak için başta temel gıda malzemeleri olmak üzere, insani yardım malzemeleri ve nakdi yardımları ülkeye ulaştırıyor.

Konuyla ilgili konuşan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, "Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak dünyanın dört bir yanındaki masum ve mazlum insanların dil, din, renk ayrımı yapmadan yanında olmaya devam ediyoruz, Sudan'daki insanlar da son 1,5 yıldır her geçen gün daha kötü şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor ve gözlerimizin önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz de dünyanın dört bir yanından bizlere gönderilen yardımları Sudan'a ve Sudan halkına ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar'da medfun bulunan Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

1985 yılında kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

16.12.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Vergi Muafiyeti" statüsü kazanmış, 18.11.2013 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın kararıyla "İzin Almadan Yardım Toplama" hakkı kazanmıştır.

  • Sudan yardım
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  • mülteci yardımı
  • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

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