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  • Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı'nın Filistin yardımları devam ediyor
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Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı'nın Filistin yardımları devam ediyor

Hüdayi vakfı, 2025 Kurban çalışmaları kapsamında Mısır'da 1000 adet büyükbaş kurban kesimi yaptı. Kesilen kurbanların etlerini modern et entegre tesislerinde işleterek Gazzeye sevkedilmek üzere konserve haline getirildi. Konserve halindeki kurban etleri şartlar elverdiğince, peyderpey savaş mağduru ihtiyaç sahibi Gazze halkının temel gıda ihtiyacını karşılamak üzere dağıtılacaktır.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 12:16 - Güncelleme:
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı'nın Filistin yardımları devam ediyor
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Vakıf kurban çalışmalarının yanı sıra Gazze'de günlük ihtiyaçlara yönelik çalışmalara hız verdi. Savaş bölgesinde yaşayan binlerce ihtiyaç sahibi aileye düzenli olarak ekmek, su, gıda, sebze vb. dağıtımı gerçekleştirildi. Filistin'de yapılan yardımlara değinen Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz; "Filistin-Gazze'de yapılan insani yardım çalışmalarının her ay düzenli şekilde devam edeceğini ve yardımların ağırlıklı olarak ekmek, su, gıda, sebze vb olacağını aktardı".

Hüdayi Vakfı, Mısır'da yaşayan Gazzeli ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini vermeye devam etmektedir. Vakıf, Mısır'da dul-yetim-ağır hasta-özürlü- ampüte ve hiçbir geliri olmayan 2000'den fazla aileye düzenli olarak destek vermektedir. Mısır üniversitelerinde eğitimi devam eden ve üniversite harçlarını ödeyemeyen Filistinli Öğrencilere burs ve harç desteği vermektedir. Vakıf Mısır'da belirli kurum ve hastanelerle anlaşma yapıp Gazzeli kanser ve ağır hastaların tedavilerini gerçekleştirecektir.

Vakıf aynı zamanda Türkiye'de bulunan Gazzeli ailere aylık düzenli olarak market kartı ve nakdi yardım desteğinde bulunmakta. Üniversitelerde okuyan öğrencilere burs desteği ve yurtlarda barınma desteği sağlamaktadır.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar'ın manevi bekçisi Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 400 yıllık kadim vakfın devamı niteliğinde 1985 yılında tekrar kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan, vergi muafiyetine haiz, izin almadan yardım toplama statüsünde ve BM ECOSOC üyeliği olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

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