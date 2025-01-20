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  • Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Üç aylar Boyunca Mazlum Coğrafyalara Yardım Elini Uzatıyor
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Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Üç aylar Boyunca Mazlum Coğrafyalara Yardım Elini Uzatıyor

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda, üç aylarda rahmet mevsimi Ramazan ayı sonuna kadar mazlum coğrafyalarda binlerce savaş mağduru dul-yetim-hasta-muhtaç aileye gıda, zekât, fidye ve fitre dağıtımı yapacak. Vakıf aynı zamanda, Ramazan ayı boyunca başta İstanbul merkezlerimiz olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda İftar sofraları kuracaktır.

20 Ocak 2025 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Üç aylar Boyunca Mazlum Coğrafyalara Yardım Elini Uzatıyor
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"Üç aylarda mazlum coğrafyalar desteklerinizi bekliyor" çağrısı ile 2025 Ramazan çalışmalarına başlayan Hüdayi Vakfı, diğer yıllara nazaran yardımlarını öncelikli olarak savaş bölgelerine çevirdi. Vakıf üç aylar boyunca Filistin-Gazze, Suriye, Sudan, Lübnan, Afganistan ve Afrika başta olmak üzere, savaş mağduru dul-yetim-hasta-muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, zekât, fidye ve fitre dağıtımı yapacak, Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracaktır. Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı aynı zamanda imkânları nispetinde Balkanlar ve Orta Asya bölgelerinde de Ramazan çalışmalarına devam edecektir.

Hüdayi Vakfı aynı zamanda, İstanbul'da bulunan Üsküdar ve Küçük Çamlıca merkezlerinde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere İftar ve Sahur verecektir. Vakfın İstanbul'da bulunan takribi 10.000 kayıtlı fukara aileye ve talebelere gıda yardımı ve zekât- fidye-fitre dağıtımı yapacaktır.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar'ın manevi bekçisi Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 400 yıllık kadim vakfın devamı niteliğinde 1985 yılında tekrar kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan, vergi muafiyetine haiz, izin almadan yardım toplama statüsünde ve BM ECOSOC üyeliği olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

  • Ramazan yardımı
  • Gıda dağıtımı
  • İftar sofraları

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