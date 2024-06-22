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Aziz Sancar'dan gururlandıran mesaj: KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Baykar ziyareti sonrası gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar, ''Kıymetli Hocamız Aziz Sancar'dan Baykar ziyareti sonrasında bugün gelen mesajı, müsaadeleriyle paylaşıyorum. 'Ben de Türkiye'den döneli sıcak demeden KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım.' Var olun Hocam...' ifadelerini kullandı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Aziz Sancar'dan gururlandıran mesaj: KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım
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Baykar'ı ziyaret eden Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, teknoloji merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sancar'ın ziyaretinden sonra gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hocamız Aziz Sancar'dan Baykar ziyareti sonrasında bugün gelen mesajı, müsaadeleriyle paylaşıyorum. "Fotoğraf kendi evimizden. Hanım Osmanlı-Türk hat sanatına çok düşkün. Ben de Türkiye'den döneli sıcak demeden KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım." Var olun Hocam... Bin atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik... "

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