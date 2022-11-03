Aziz Sancar'ın ağabeyi İzmir'de defnedildi

Sancar'ın, İzmir'deki bir hastanede yaşamını yitiren ağabeyi Kenan Sancar için Seferihisar'da askeri tören düzenlendi.
Sancar ailesinin yakınlarının da katıldığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sancar'ın naaşı Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Kenan Sancar'ın eşi Nezihe Sancar'ın da önceki gün vefat ettiği, aynı kabristanda toprağa verildiği belirtildi.
Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar, Kenan Sancar'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Canımız, çınarımız, General Kenan Sancar ve 60 yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah rahmetiyle kuşatsın Paşam."