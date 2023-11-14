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''Aziz Şehir Şuşa'' kitabının tanıtım toplantısı yapıldı

Şuşa Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında 'Aziz Şehir Şuşa' kitabının tanıtım toplantısı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi.

AA14 Kasım 2023 Salı 14:38 - Güncelleme:
''Aziz Şehir Şuşa'' kitabının tanıtım toplantısı yapıldı
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Toplantıya, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan'ın toprakları üzerindeki egemenliğini sağladığını vurgulayarak, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in de doğumunun 100. yılının kutlandığını hatırlattı.

Memmedov, kitabın Türkçe basılması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Kerimov da "Aziz Şehir Şuşa" kitabının önemli bir eser olduğuna işaret ederek, kitapta Şuşa'nın tarihiyle ilgili detaylı bilgiler bulunduğunu ve kitabı okuyanların Şuşa'nın önemini anlayacağını söyledi.

Kitabın "Şuşa'nın işgalden kurtulmasından sonra yazılması" dolayısıyla da değerli olduğunu belirten Kerimov, tanıtım töreninin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapılmasının önemini vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ise Şuşa'nın "Türk dünyasının özgürlük sembolü" olduğunun altını çizerek, Şuşa'nın "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğunu söyledi.

Şuşa'nın, Türk dünyası için özel ve değerli yerini her zaman koruyacağının altını çizen Raev, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Şuşa'nın önemine işaret ederek, "(Şuşa) hamdolsun, şimdi şanlı 3 renkli bayrağın gölgesine ve ezan seslerine kavuştu Allah'a şükür." dedi.

Toplantıda, kitap takdimi ve fotoğraf sergisi yapıldı.

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