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Azmağa düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da, azmağa düşen Suriye uyruklu Nucud Salih (10), hayatını kaybetti. Nucud Salih'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:08 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:08
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Olay, dün akşam saatlerinde Saadet Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli Nucud Salih, mevsimlik işçi olarak çalışan ailesi ile birlikte kaldıkları çadırın 500 metre ilerisinde bulunan azmağın kenarında oynamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Nucud Salih, azmağa düştü. Yanındaki diğer çocuklar, koşarak aileye haber verdi. Yaklaşık yarım saat sonra ailesi tarafından azmaktan çıkarılan Nucud Salih, çağırılan ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Nucud Salih, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nucud Salih’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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