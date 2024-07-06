İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Azmetti ve başardı! Kovulduğu işyerini satın alan genç kadın: Güzel bir duygu
Güncel

Azmetti ve başardı! Kovulduğu işyerini satın alan genç kadın: Güzel bir duygu

Bolu'da 24 yaşındaki bir genç kadın, iki yıl önce başladığı ve müdürle kavga ettiği için kovulduğu iş yerini satın aldı.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Azmetti ve başardı! Kovulduğu işyerini satın alan genç kadın: Güzel bir duygu
ABONE OL

2022 yılında Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde Melisa Öztürk, bir restoranda işe başladı. Bir süre çalışan Öztürk, burada komilik, garsonluk yaptı. Restoranın müdürlüğünü yapan Kadir Kılıç, Melisa Öztürk ile tartışmalar yaşamaya başladı. Kadir Kılıç tarafından Melisa Öztürk, işte kovuldu. Aradan geçen bir süre zamanın ardından Melisa Öztürk, çalışarak para birikimi yaptı. Babası Bahattin Öztürk'ün de desteğiyle Melisa Öztürk, kovulduğu işyerini satın aldı. Başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu'nun en çok sevilen lezzetleri arasına girmeyi de başardı.

"BENİ KOVDU"

Hırslı birisi olduğunu dile getiren Melisa Öztürk, "2022 yılının başlarında buraya işe başlamıştım. Çok uzun dönem burada çalıştım. Komilik, garsonluk yaptım. Burada çalışırken Kadir bey müdürümdü. Burada çalışırken kovuldum. Kadir beyle kavga etmiştik. Beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda Kadir biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. 2023 yılının Temmuz ayında da burayı devraldık" şeklinde konuştu.

AZMETTİ, ÇALIŞTI VE BAŞARDI

Kızının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bahattin Öztürk, "Kızım bana bu süreçten bahsetmişti. Kadir beyle tartışmıştı. Sonradan da işten ayrıldığını söyledi. Ondan sonra azmetti. Çalıştı. Buraya devraldık. Kızımı bu konuda tebrik ediyorum" dedi.

"ONA KOVMAK DEMEYELİM"

İşten çıkararak önünü açtığını ifade eden Melisa Öztürk'ün işten çıkarılmasına neden olan Müdür Kadir Kılıç, "Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. Burayı satın alacağının farkındaydım o zamanlar. Sadece işten çıkarttık önünü açtık. Hırslı bir çalışandı. Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok" diyerek esprili bir dille duygularını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.