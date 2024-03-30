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Azot yüklü tanker patladı! Bursa da korku dolu anlar

Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patlaması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA30 Mart 2024 Cumartesi 03:29 - Güncelleme:
Azot yüklü tanker patladı! Bursa da korku dolu anlar
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Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü Şener Tokgöz (56) yaşamını yitirdi.

TANKER ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

KAZANIN ŞİDDETİYLE KORKUNÇ PATLAMA!

Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

JANDARMA SORUŞTURUYOR

İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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