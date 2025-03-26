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Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriyelilerde bayram mutluluğu

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve yıllardan bu yana vatanlarına dönemeyen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde kutlayacak olmanın sevincini yaşıyor.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 13:24 - Güncelleme:
Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriyelilerde bayram mutluluğu
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Türkiye'deki Suriyelilerin Esed rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Huvat (22), iç savaş nedeniyle 9 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Suriye'de savaş bitti ve artık evimize gidelim istedik. 9 yıldır Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık, sağ olsunlar bize iyi davrandılar. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Yıllar sonra Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçireceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Huvat, "Bayram da yaklaştı. 9 yıldan beri bayramda ülkemizde değildik. Bayramı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Abdullah Elzemo (31) da 12 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirtti.

Çifte bayram yaşadığını anlatan Elzemo, "Benim için iki bayram oldu. Hem ülkeme döneceğim hem de orada bayramı kutlayacağım. Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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